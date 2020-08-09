Тедеско извинился перед болельщиками «Спартака» после матча с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Сочи» в первом туре Российской Премьер-Лиги.

Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Ответные мячи «Сочи» забил с двух одиннадцатиметровых.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Мы дважды забили, отлично начали, но немного потеряли в прессинге, интенсивности и скорости. Второй тайм провели отлично, не играли на удержание. Были и контратаки, хорошо играла наша группа атаки", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Отметим, что после встречи владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о намерении сняться с чемпионата России.

В следующем туре красно-белым 14 августа предстоит сыграть с «Ахматом».