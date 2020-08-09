Тедеско: Кокорин сказал мне, что сыграть с «Сочи» не сможет
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие нападающего Александра Кокорина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«У Кокорина небольшая травма, он почувствовал дискомфорт и вчера не тренировался. Вероятность, что он сыграет, была до последнего, но сегодня он сказал мне, что играть не сможет. Мы полностью доверяем игроку в этих вопросах.
Что касается Урунова, то ему нужна дополнительная работа – он переболел коронавирусом и три недели не тренировался, нужно вернуться в форму", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента.
Кокорин: первый пенальти в ворота «Спартака» имел место. Второй непонятно с чего дали
- 9 августа 2020
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