Тренер Федотов: судейство? Первый гол «Спартака» с душком, но никто ничего не говорит
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча первого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
«Начали неплохо, но потом угловой, потеряли бдительность, а потом не отошли от гола и получили второй. В игру вернулись, создавали моменты и заработали пенальти. В перерыве сделали перестановки, имели полумоменты и не позволяли ничего создавать сопернику. Старанием, самоотдачей заслужили этот пенальти.
Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит. Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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- 9 августа 2020
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