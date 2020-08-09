Тренер Федотов: судейство? Первый гол «Спартака» с душком, но никто ничего не говорит

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвёл итоги матча первого тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Начали неплохо, но потом угловой, потеряли бдительность, а потом не отошли от гола и получили второй. В игру вернулись, создавали моменты и заработали пенальти. В перерыве сделали перестановки, имели полумоменты и не позволяли ничего создавать сопернику. Старанием, самоотдачей заслужили этот пенальти.

Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит. Я перед пресс-конференциями ничего не смотрю в плане повторов, мне надо футболом заниматься", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.