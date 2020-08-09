Два футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» официально объявил, что у двух футболистов первой команды был обнаружен коронавирус. Имена игроков не сообщаются.

«Накануне все члены основной команды и люди, которые находятся в списке отправляющихся в Лиссабон, прошли тесты на наличие в организме коронавируса. Сегодня выяснилось, что инфекция обнаружена у двух игроков. Теперь они изолированы, и мы сообщили об этом случае в соответствующие органы. В протоколе прописано, что вся команда должна пройти новые тесты, и это неизбежно отразится на графике тренировок, поездок и проживания в Португалии», — говорится в заявлении клуба.

В четверг, 13 августа, «Атлетико» предстоит провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Встреча состоится в Лиссабоне (Португалия).