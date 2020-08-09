Болельщик «Спартака» попытался прорваться в автобус «Сочи», чтобы подраться с Заболотным
Болельщик «Спартака» попытался прорваться в автобус «Сочи», чтобы подраться с форвардом гостевой команды Антоном Заболотным из-за того, что нападающий показал средний палец детям фанатам «Спартака», сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Поводом к случившемуся послужил вопрос, сколько мячей забил сегодня форвард сочинской команды.
Напомним, что арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти в ходе встречи первого тура. Оба одиннадцатиметровых игроки «Сочи» реализовали, благодаря чему ушли от поражения. В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забили Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
- 9 августа 2020
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