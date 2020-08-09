Шамиль Газизов: будем делать всё, чтобы это прекратилось

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.



«Сочи» — хорошая команда, надо отдать должное сопернику. Игра была хорошая. Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за судей, это прокомментировал. Почему так происходит? Каждый на своём месте будет делать всё, чтобы это прекратилось. Будет бороться Леонид Арнольдович, я, болельщики", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панковым.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом».