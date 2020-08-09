Газизов: не обсуждаю слова Федуна. Мы будем сильнее

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов не стал комментировать слова владельца красно-белых Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Не обсуждаю слова владельцев. Мы будем сильнее. Я зашёл к команде, попросил их быть чуть сильнее. Все хотят, чтобы мы вышли из себя. Мы за футбол, за то, чтобы двигаться дальше, за то, чтобы она играла и радовала болельщиков. Перед болельщиками обидно. Они делают всё возможное, а болельщиков жалко. Надеюсь, органы РФС посмотрят и пояснят. Это пенальти? Или что? Почему к VAR не подходят, почему наш гол смотрят?

Я работаю в футболе. На каждом этапе могут быть люди не очень компетентные. Кто-то отвечает за судейство, кто-то за другие вопросы. Они смотрят футбол и думают, что происходит что-то нечестное. Надо прояснить правила. Мы будем бороться: я, Федун. Это же реально. Почему нет?

У меня нет права заходить в судейскую. Я так понимаю, что бригада VAR была уверена, что это пенальти. Мы концентрируемся на судействе, а я хочу на футболе. Первый тур только случился. Мы будем бороться и будем сильнее", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панковым.