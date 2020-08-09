«Поддерживаю Федуна. Нас толкают к событиям на Манежке». Маклаков — о матче с «Сочи»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал матч красно-белых с «Сочи» (2:2).

«С футбольной точки зрения матч был интересен на процентов 30. Вялая, скучная игра. Ничего не предвещало того, что произойдёт. А потом я понял, что у «Сочи» есть 12-й игрок. Я был свидетелем того, как уничтожают клуб. Наплевав на то, что у клуба самая большая аудитория.

Слышал заявление Федуна о том, что он снимет команду с чемпионата. Поддерживаю двумя руками. Наступил момент, когда пройдена красная черта. Делается всё для того, чтобы спровоцировать. Только что? Кровь на улицах? У меня ощущение, что нас всех толкают к событиям на Манежке. Разбор должен быть очень серьёзный. Надо сниматься и серьёзно судиться, чтобы исключить реакцию толпы. Не думаю, что это эмоциональный порыв Федуна. Этим решением он может стать одним из лучших владельцев клуба. Он пошёл рядом с нами. Невозможно терпеть этот беспредел. Нас стараются превратить в клуб нытиков", — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.