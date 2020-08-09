Ловчев — о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»: нужно писать петицию в Кремль

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением по поводу судейства в матче красно-белых с «Сочи» (2:2).

«Я был на стадионе и видел моменты с трибуны. Чтобы окончательно сложилось мнение, нужно ещё увидеть повторы, но я звонил людям, которые не болеют за «Спартак», – все уверены, что второго пенальти не было. Если там действительно нападающий сам влетел в Жиго, то это уже за гранью. Как мне объяснили, главный судья не может сам идти смотреть VAR. Приходит только в том случае, если ему сигнализировал VAR-арбитр. Тут Еськов не увидел ошибки главного судьи. Если всё так и есть, то надо просто казнить. К нам же выходит Кашшаи и что-то рассказывает. Это всё равно что слова Кикнадзе и Мещерякова про Сёмина. Стыдно такое слушать.



Знаю про слова Федуна о снятии с РПЛ. Хотел бы поддержать как председатель общества «Спартак». Я поступил бы так же. Кто-то говорит, что это слишком, но вы сначала тратьте свои деньги, как Федун, а потом говорите. Увы, я сейчас улетаю на неделю. Иначе встретился бы с руководством футбольного клуба.



Нужно писать петицию в Кремль. Когда 20-30 миллионов болельщиков «Спартака» скажут, вот тогда что-то изменится. Я не хочу, чтобы подсуживали «Спартаку», – хочу, чтобы над клубом и его болельщиками не издевались. Я не говорю, что это Дюков или Миллер, речь именно о работе судей. В заговоры против «Спартака» я не верю, но тут уже повторяется из раза в раз.



Я стараюсь быть объективным. Когда сбивают Азмуна, я говорю, что это пенальти. Когда Жирков тащит Соболева, я говорю, что это тоже пенальти. А касательно этого случая – посмотрите хотя бы на комментаторов. Я же бывал на телевидении. Там у всех свое мнение, но тут все говорят именно об этой ситуации», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.