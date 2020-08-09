Виктор Кашшаи: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго», — приводит слова Кашшаи «Спорт-экспресс».

Счёт в матче открыл Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 8-й минуте. Уже на 10-й Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды, ассистентом в эпизоде выступил Зелимхан Бакаев.



В ходе первого тайма «Сочи» отыграл один гол. Арбитр встречи Василий Казарцев поставил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства в штрафной красно-белых защитника «Спартака» Дениса Маслова и игрока гостей Кирилла Заики. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Дмитрий Полоз.



На 88-й минуте Казарцев поставил второй пенальти в ворота московской команды после столкновения защитника Самюэля Жиго и Анатолия Немченко. Второй пенальти «Сочи» в матче реализовал Кристиан Нобоа.