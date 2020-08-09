Бушманов — о втором пенальти в ворота «Спартака»: это преступление!

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал судейство в матче 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

«Мне всё понятно в этой игре: первый пенальти был, второй — нет. Понятия не имею, что происходит. Последний одиннадцатиметровый ставить нельзя было. Я даже не представляю, что судьи могут сказать в своё оправдание… Никакого фола там и близко не было. Даже не знаю… Это преступление!



Считаю, что никого нельзя так судить, будь это «Спартак», «Сочи», «Химки» или «Уфу». Так ещё и VAR есть. Контакт был — вопросов нет. Но этот контакт был после того, как игрок пробил по воротам. Он никак не влиял на момент.



Слова Федуна? Леонид Арнольдович сказал это на эмоциях. Они мне понятны и объяснимы. Думаю, до снятия с чемпионата дело не дойдёт», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.