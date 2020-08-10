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Глава судейского комитета РФС: арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранён

Глава судейского комитета РФС: арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранён
Футбол / РПЛ 0

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2), отстранён от работы.

«Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранён на ближайшие матчи», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но затем Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». «Сочи» в этот же день дома встретится с подмосковными «Химками».

Как должен реагировать «Спартак» на постоянные ошибки судей против него?
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