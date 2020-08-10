«Спартак» — о матче с «Сочи»: украденная победа

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.
«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи VAR, и без) выносятся против «Спартака». Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются. Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!» — говорится в описании матча, опубликованного на официальном сайте «Спартака».
- 10 августа 2020
-
00:47
-
00:39
-
00:34
-
00:24
-
00:19
-
00:16
-
00:14
-
00:05
- 9 августа 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
23:36
-
23:32
-
23:27
-
23:25
-
23:20
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:31
-
22:31
-
22:26
-
22:23
-
22:21
-
22:14
-
22:12