«Спартак» — о матче с «Сочи»: украденная победа

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи VAR, и без) выносятся против «Спартака». Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются. Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!» — говорится в описании матча, опубликованного на официальном сайте «Спартака».