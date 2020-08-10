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«Спартак» — о матче с «Сочи»: украденная победа

«Спартак» — о матче с «Сочи»: украденная победа
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи VAR, и без) выносятся против «Спартака». Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются. Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!» — говорится в описании матча, опубликованного на официальном сайте «Спартака».

Глава судейского комитета РФС: арбитр матча «Спартак» — «Сочи» отстранён
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