Сергей Прядкин: не могу даже представить РПЛ без «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии клуба с чемпионата России из-за судейства в матча 1-го тура с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.
«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без „Спартака“ — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно.
Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение», — приводит слова Прядкина ТАСС.
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