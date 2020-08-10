Источник: Дюков выступает против ухода Хачатурянца

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступает против ухода главы судейского комитета Ашота Хачатурянца со своего поста, сообщает РБК.

Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения. В составе «Спартака» отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон, за сочинцев забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

Сообщается, что Хачатурянц был возмущён судейством прошедшего матча.

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало. Дюкову удалось Хачатурянца убедить продолжать работать", — приводит издание слова источника в РФС.