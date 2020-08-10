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«Спартак»: молчать не будем. Будем бороться за клуб!

«Спартак»: молчать не будем. Будем бороться за клуб!
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Молчать не будем. Будем бороться за «Спартак»! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку сегодня!» — говорится в официальном «инстаграме» московского клуба.

В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена». «Сочи» в этот же день дома встретится с «Химками».

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