Тедеско не смог ответить на вопрос, почему «Спартаку» не везёт с решениями судей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2) ответил на вопрос, есть ли у него объяснение, почему красно-белым не везёт с судейскими решениями.



«Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю», — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ» в ответ на вопрос.

Отметим, что первые два раза фразу тренер произнёс по-русски, лишь под конец перейдя на английский язык.

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Напомним, что арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Оба одиннадцатиметровых игроки гостей реализовали и ушли за счёт этого от поражения.