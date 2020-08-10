Защитник «Ахмата» Ненахов подвёл итоги матча с «Арсеналом»

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Игра в Туле закончилась вничью 0:0.



«Первая игра в новом сезоне. Понятно, что и мы, и соперник хотели победить. Желание выиграть присутствовало с обеих сторон. В целом же, думаю, была ничейная игра. У «Арсенала» есть индивидуально сильные игроки в атаке, которые могут доставить проблемы. Но если мы не пропустили, значит справились со своей задачей. Сыграли достаточно дисциплинированно и организованно», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



21-летний Ненахов является воспитанником московского «Динамо».

Отметим, что в следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет со «Спартаком».