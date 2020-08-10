Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ахмата» Ненахов подвёл итоги матча с «Арсеналом»

Защитник «Ахмата» Ненахов подвёл итоги матча с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

Игра в Туле закончилась вничью 0:0.

«Первая игра в новом сезоне. Понятно, что и мы, и соперник хотели победить. Желание выиграть присутствовало с обеих сторон. В целом же, думаю, была ничейная игра. У «Арсенала» есть индивидуально сильные игроки в атаке, которые могут доставить проблемы. Но если мы не пропустили, значит справились со своей задачей. Сыграли достаточно дисциплинированно и организованно», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21-летний Ненахов является воспитанником московского «Динамо».

Отметим, что в следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет со «Спартаком».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020