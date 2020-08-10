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Матюиди не входит в планы Пирло в «Ювентусе». Игрок предложен клубам Лиги 1 и MLS

Матюиди не входит в планы Пирло в «Ювентусе». Игрок предложен клубам Лиги 1 и MLS
Футбол / Италия 0

41-летний итальянский специалист Андреа Пирло, недавно ставший главный тренером «Ювентуса», определяет вектор работы клуба на трансферном рынке к предстоящему сезону.

Так, итальянскому журналисту Николо Скире стало известно, что 33-летний французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди не входит в планы нового главного тренера и уже занят поиском нового клуба. Агент игрока, чья зарплата составляет € 3,5 млн за сезон, уже предложил свои услуги клубам Лиги 1 и MLS.

В феврале 2020 года руководство «Ювентуса» активировало опцию об автоматическом продлении контракта с Матюиди ещё на сезон, таким образом, его контракт с клубом истечёт лишь летом 2021 года.

В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Игроком туринского клуба он стал в августе 2017 года, перейдя из «ПСЖ» за € 20 млн. С тех пор он трижды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

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