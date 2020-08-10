Ростислав Мурзагулов: «Уфу» ожидают 4 серьёзных трансфера

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подвёл итоги встречи 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3), а также рассказал о планах клуба из столицы Башкортостана по усилению состава.

«Довольны ли тем, как выглядит «Уфа» после ухода лидеров? Она не обескровлена, уход двух футболистов из 26 не мог сильно сказаться на рисунке игры. «Уфа» играла так, как и всегда. Просто надо играть футбол не 80 минут, а все 90. А у нас спортсмены 10 минут смотрели футбол, наслаждались игрой больших мастеров. Выключились почему-то. Тренерскому штабу предстоит поработать. Тяжёлая концовка прошлого сезона сказалась на физической готовности. Поэтому мы сыграли не 90 минут.

Сколько трансферов стоит ожидать? Четыре серьёзных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки.

Кто станет генеральным директором клуба? Он будет назван на следующей неделе», — цитирует Мурзагулова «Горобзор».

Напомним, в текущий трансферный период «Уфу» покинули два полузащитника – Остон Урунов стал игроком «Спартака», а Даниил Фомин перешёл в московское «Динамо».