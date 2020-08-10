Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»

Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму колена в эпизоде в концовке матча с московским «Спартаком», после которого был назначен пенальти, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский штаб сочинского клуба.

На данный момент известно, что у Немченко травма коленного сустава. 10 августа будет проведено медицинское обследование, после которого станет ясен точный диагноз. После контакта с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго Немченко упал в штрафной, в результате чего арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти.

Матч первого тура РПЛ-2020/2021 «Спартак» — «Сочи» завершился вничью 2:2.

«За произошедшее стыдно». Сергей Хусаинов – о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020