Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму колена в эпизоде в концовке матча с московским «Спартаком», после которого был назначен пенальти, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский штаб сочинского клуба.

На данный момент известно, что у Немченко травма коленного сустава. 10 августа будет проведено медицинское обследование, после которого станет ясен точный диагноз. После контакта с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго Немченко упал в штрафной, в результате чего арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти.

Матч первого тура РПЛ-2020/2021 «Спартак» — «Сочи» завершился вничью 2:2.