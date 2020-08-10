Игрок «Сочи» Немченко получил повреждение в эпизоде с пенальти в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Сочи» Анатолий Немченко получил травму колена в эпизоде в концовке матча с московским «Спартаком», после которого был назначен пенальти, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский штаб сочинского клуба.
На данный момент известно, что у Немченко травма коленного сустава. 10 августа будет проведено медицинское обследование, после которого станет ясен точный диагноз. После контакта с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго Немченко упал в штрафной, в результате чего арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти.
Матч первого тура РПЛ-2020/2021 «Спартак» — «Сочи» завершился вничью 2:2.
«За произошедшее стыдно». Сергей Хусаинов – о судействе в матче «Спартак» — «Сочи»
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