Пёнтек может вернуться в Серию А

Итальянская «Фиорентина» интересуется польским форвардом Кшиштофом Пёнтеком, выступающим за «Герту», сообщает La Nazione.

Берлинцы оценивают игрока в €20 млн. При этом есть вероятность, что Пёнтек перейдёт в «Фиорентину» на правах аренды в опцией выкупа. Ранее поляк уже выступал в чемпионате Италии: половину-2018/2019 он играл за «Дженоа», а летом 2019 года перешёл в «Милан». Цвета «Герты» Пёнтек защищает с января 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. В завершившемся сезоне Бундеслиги польский нападающий провёл за «Герту» 15 матчей, в которых забил 4 мяча и получил 2 жёлтые карточки.