Один из игроков «Зенита» заразился коронавирусом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у одного из футболистов команды подтверждён коронавирус.

«Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

«Зенит» стартует в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 матчем с «Ротором». Встреча пройдёт 11 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Обслужит матч московский арбитр Алексей Матюнин, ассистировать ему будут судьи на линиях Николай Ерёмин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга).