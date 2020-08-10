Сергей Семак: «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Прошлый сезон у „Спартака“ не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача. Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон. Конечно, „Спартаку“ абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что в 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» со счётом 2:2. Матч завершился судейским скандалом из-за назначения двух пенальти в ворота красно-белых.
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