«Реал» намерен купить Паоло Дибалу

Мадридский «Реал» проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, утверждает Sport Mediaset.
По данным источника, «Королевский клуб» намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Чтобы снизить стоимость трансфера, «Реал» готов включить в сделку одного из полузащитников – Тони Крооса или Иско. Впрочем, купить Дибалу будет непросто, так как «Ювентус» не собирается с ним расставаться.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В завершившемся сезоне 26-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (25 — в основном составе), в которых стал автором 11 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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