Арбитр Василий Казарцев не стал объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев сообщил, что арбитр Василий Казарцев не стал объяснять свои решения в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским клубом и «Сочи» (2:2).

«Казарцев не захотел объяснять своё решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», — сказал Ходырев журналистам. Интервью опубликовано на YouTube-канале Артёма Локалова.

Напомним, что по ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 2:0. Впрочем, сочинский клуб смог уйти от поражения благодаря двум голам, которые были забиты с пенальти.