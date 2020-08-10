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«Фратрия»: будем бороться всеми способами с беспределом, который творится в нашем футболе

«Фратрия»: будем бороться всеми способами с беспределом, который творится в нашем футболе
Футбол / РПЛ 0

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу судейства в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

«Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.

Ашот Хачатурянц как глава судейского комитета РФС также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.

Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остаётся неизменной, и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», – говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Фратрии» в социальной сети "ВКонтакте".

«Спартак»: молчать не будем. Будем бороться за клуб!
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