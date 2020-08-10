«Спартак»: доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и VAR
Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к подписчикам после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и VAR», — говорится в сообщении, опубликованном на англоязычной странице клуба в «Твиттере».
Публикация доступна на англоязычной странице «Спартака» в "Твиттере".
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.
«Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Арбитр Василий Казарцев не стал объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»
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