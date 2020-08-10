«Спартак»: доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и VAR

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к подписчикам после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и VAR», — говорится в сообщении, опубликованном на англоязычной странице клуба в «Твиттере».

Публикация доступна на англоязычной странице «Спартака» в "Твиттере".

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали.

«Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.