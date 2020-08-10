Вице-спикер Госдумы призвал аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака», предложил аннулировать результат матча 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи» (2:2).
«Я хочу высказаться не как болельщик „Спартака“, а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьёзно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать.
Заявление о снятии „Спартака“ с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. „Спартак“ не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо», — приводит слова Жукова ТАСС.
- 10 августа 2020
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