Тони: характером Пирло похож на Гвардиолу, но он пойдёт своим путём

Бывший нападающий «Ювентуса» Лука Тони прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост главного тренера туринского клуба.

«По характеру Пирло похож на Хосепа Гвардиолу. При этом Конте сильно повлиял на него за три года в „Ювентусе“. Но с точки зрения управления команды ему весьма повезло, что он работал с лучшими: Карло Анчелотти и Максимилианом Аллегри. Это полезный опыт, но в конце концов он будет собой и пойдёт своим путём, без подражания кому-либо», — приводит слова Тони Football Italia.

8 августа «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.