«Бавария» показала новую форму, в которой команда сыграет в Лиге чемпионов
Пресс-служба мюнхенской «Баварии» в официальном «твиттере» опубликовала изображения комплекта формы на сезон-2020/2021.
Экипировка изготовлена компанией adidas. На футболку нанесён рисунок, который состоит из ромбов разных оттенков красного цвета. В этой форме «Бавария» начнёт играть начиная с 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 14 августа. Матч пройдёт в португальском городе Лиссабон на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. Ранее «Бавария» и «Барселона» выигрывали Лигу чемпионов по пять раз. Чаще победителями турнира становились «Реал» (13), «Милан» (7), а также «Ливерпуль» (6).
Месси избежал травмы и сможет сыграть с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ
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