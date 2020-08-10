У футболиста «Зари» обнаружен коронавирус

У полузащитника луганской «Зари» Дмитрия Иванисени диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«В данный момент Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.
Футбольным клубом «Заря» были приняты все необходимые меры. Во-первых, 7 августа вечером было принято решение приостановить тренировочный процесс на 8-е и 9-е число и отправить команду на самоизоляцию. В известность об этом случае, согласно требованиям, немедленно были поставлены Премьер-лига и медицинский департамент УАФ. Во-вторых, полностью вся команда и тренерский штаб прошли дополнительное ПЦР-тестирование вчера утром. Вечером были получены результаты. Все они отрицательные», — говорится в заявлении.
- 10 августа 2020
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