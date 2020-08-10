«Александр, мы с тобой». Сборная России поддержала Соболева
Пресс-служба сборной России выразила поддержку нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву, который недавно потерял мать.
«Соболев отличился за клуб и посвятил гол маме. Недавно её не стало. Александр, мы с тобой», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.
Напомним, что форвард открыл счёт в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2). После гола Соболев снял футболку «Спартака», продемонстрировал майку с изображением мамы и заплакал. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал игроку жёлтую карточку.
Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крылье Советов» на правах аренды за € 500 тыс. Через полгода красно-белые выкупили трансфер форварда за € 4,5 млн.
Александр Соболев: мамуля, я исполню твою мечту
- 10 августа 2020
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