«Александр, мы с тобой». Сборная России поддержала Соболева

Пресс-служба сборной России выразила поддержку нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву, который недавно потерял мать.

«Соболев отличился за клуб и посвятил гол маме. Недавно её не стало. Александр, мы с тобой», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Напомним, что форвард открыл счёт в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2). После гола Соболев снял футболку «Спартака», продемонстрировал майку с изображением мамы и заплакал. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал игроку жёлтую карточку.



Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крылье Советов» на правах аренды за € 500 тыс. Через полгода красно-белые выкупили трансфер форварда за € 4,5 млн.