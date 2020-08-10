Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

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8 августа Левандовски в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1) оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Немецкий клуб встретится с «Барселоной» в четвертьфинальном матче еврокубка 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу ду Бенфика». Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» — «Лион».

Левандовски вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Польский форвард за всё время выступлений в еврокубке забил 66 мячей.