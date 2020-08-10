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Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020

Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.

«Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным, — голы Криштиану Роналду.

Многие из голов (на протяжении десятилетий игроки „Ювентуса“ не преодолевали отметку в 30 голов в чемпионате) были решающими. Некоторые из голов были необычными — вы помните его прыжок в матче с „Дженоа“?

Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.

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