Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/2020
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2019/2020.
«Это был очень длинный сезон, который длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих ингредиентов есть один, который был неизменным, — голы Криштиану Роналду.
Многие из голов (на протяжении десятилетий игроки „Ювентуса“ не преодолевали отметку в 30 голов в чемпионате) были решающими. Некоторые из голов были необычными — вы помните его прыжок в матче с „Дженоа“?
Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.
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- 10 августа 2020
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