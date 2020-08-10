Кавазашвили: если «Спартак» снимется с РПЛ, придётся выступать на первенстве бензоколонок

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России.

«Команда выступает в силу своих возможностей, как посредственный клуб. В этом не виноваты футболисты, а виновато именно руководство и сам господин Федун. У него сегодня, видимо, не сходится понимание со своими советниками. Политика хромает. Если хозяин клуба, который вкладывает свои деньги, не может правильно распределить кадры, это всё не способствует улучшению имиджа. Он уже дошёл до такой истерии, что выкрикнул о снятии команды с чемпионата. Ну сними, сними! Ты больше нигде играть не будешь. Если ты сам примешь такое решение, то тебе вынесут штраф. Клуб не будет участвовать в чемпионате несколько лет. Придётся выступать на первенстве среди футбольных команд заправщиков бензина», — приводит слова Кавазашвили «Р-Спорт».