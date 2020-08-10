«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитника Паула Антона

Румынский полузащитник Паул Антон покинул самарские «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Хавбек ушёл из клуба, хотя его контракт действовал до лета 2021 года.
«Пришло время сказать „Крыльям“ до свидания, но сначала я хотел бы поблагодарить всех за каждый момент, который я провёл в этом клубе, в этом городе. Я говорю спасибо за поддержку, которую получал в каждой игре, даже когда результаты были не такими, которых мы ждали. Это часть футбола. Я горжусь тем, что был частью „Крыльев Советов“. Хочу попросить вас поддерживать команду ещё сильнее, чем в прошлом сезоне, и помочь команде вернуться в РПЛ – туда, где должны играть „Крылья Советов“. Всего наилучшего, „Крылья“!» — сказал Антон.
Антон выступал за «Крылья Советов» с 2018 года, провёл за клуб 43 матча и забил 5 голов.
- 10 августа 2020
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