Шамиль Газизов: это позор, что происходит в первом туре

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал судейство в матче 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).
«Есть письма, которые мы отправляем в РФС, просим ответить на вопросы. Давайте дождёмся РФС, уверен, что они с нами.
Человека, который обслуживает матч, не должно быть видно. Это позор, что происходит в первом туре. Надеюсь, что мы быстро решим все вопросы, а в следующем матче этого не будет.
Заговор? В нашей жизни возможно всё, не буду отрицать или же соглашаться. Мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол. Это просто. Почему-то есть ошибки, либо чьё-то желание пустить нас в другое русло. Мы будем бороться.
По мне, первый эпизод — не пенальти. Почему не вступил VAR? Мы должны принять решения судей с правильной стороны. Пусть нам объяснят: это пенальти, это — нет», — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 10 августа 2020
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