Защитник «Рубина» Илья Самошников: с «Локомотивом» мы будем играть на победу

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Локомотив» — хорошая команда, мы совсем недавно с ними встречались. Там есть несколько индивидуально сильных футболистов, но мы в любом случае будем играть на победу. Межсезонье получилось коротким, но было много нагрузки. Несколько дней были двухразовые тренировки, но я думаю, мы подойдём в отличном состоянии к первой игре после этого микроцикла. Я сам только дебютировал в Премьер-Лиге в этом году, другие скорости, другой уровень, другие люди, другое мышление, видение. Тяжелее, но я стараюсь привыкнуть, окрепнуть. Нужно прибавлять, работать", — приводит слова Самошникова пресс-служба клуба.
Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа.
- 10 августа 2020
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