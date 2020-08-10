Матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико» не перенесут, несмотря на коронавирус у игроков мадридцев

УЕФА не будет переносить матч 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
Ранее стало известно, что два футболиста мадридского клуба заразились коронавирусной инфекцией. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Игроки остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.
«Матч будет проведён в соответствии с графиком. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — приводит слова представителя УЕФА Yahoo Sports.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико» состоится 13 августа в Лиссабоне (Португалия). В 1/8 финала турнира «матрасникам» удалось обыграть «Ливерпуль» — чемпиона Англии сезона-2019/2020. Первый матч, который состоялся ещё в феврале, завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0, второй — со счётом 3:2.
- 10 августа 2020
-
17:43
-
17:28
-
17:26
-
17:13
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
16:03
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:18
-
15:15
-
14:45
-
14:44
-
14:26
-
14:10
-
14:09
-
14:01
-
13:54
-
13:40
-
13:37
-
13:34
-
13:26
-
13:15
-
13:15
-
13:13
-
13:05
-
12:52
-
12:45