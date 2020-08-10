Матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико» не перенесут, несмотря на коронавирус у игроков мадридцев

УЕФА не будет переносить матч 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».



Ранее стало известно, что два футболиста мадридского клуба заразились коронавирусной инфекцией. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Игроки остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.



«Матч будет проведён в соответствии с графиком. У нас нет никаких дополнительных комментариев», — приводит слова представителя УЕФА Yahoo Sports.



Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико» состоится 13 августа в Лиссабоне (Португалия). В 1/8 финала турнира «матрасникам» удалось обыграть «Ливерпуль» — чемпиона Англии сезона-2019/2020. Первый матч, который состоялся ещё в феврале, завершился победой «Атлетико» со счётом 1:0, второй — со счётом 3:2.

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