Манчини: Пирло повезло. Он начинает тренерскую карьеру с вершин

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал назначение Андреа Пирло на пост наставника «Ювентуса».



«Пирло повезло. Он начинает тренерскую карьеру с вершин, с лучшей командой. Может быть, и я не начинал с низов, но я тренировал „Фиорентину“, а не „Ювентус“. Шутки в сторону, потому что, если бы я искал тренера для клуба, я бы обратил внимание на Пирло. Он отлично разбирается в футболе, как Де Росси. Мне хотелось бы с ним поработать. У всех всё бывает впервые. Перед Андреа открылся новый путь. Удачи ему», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

8 августа «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.