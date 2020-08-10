Бывший скаут «Зенита» возглавил академию «Ростова»
«Ростов» на официальном сайте объявил, что новым руководителем академии клуба стал Антон Тупиков.
С 2011 по 2019 год Тупиков работал в структуре петербургского «Зенита». Специалист работает в академии «Ростова» с прошлого года.
«Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Сегодня, 10 августа, «Ростов» сообщил об уходе Романа Адамова с поста руководителя академии клуба. Адамов руководил детско-юношескими командами ростовского клуба с 2017 года. 38-летний Адамов в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Ростов», «Терек», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Виктория Пльзень» и «Сибирь». За сборную России сыграл 3 матча.
Роман Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»
- 10 августа 2020
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
18:29
-
18:27
-
18:17
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:43
-
17:28
-
17:26
-
17:13
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:43
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
16:03
-
15:54
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:18
-
15:15
-
14:45
-
14:44
-
14:26
-
14:10
Партнерский контент