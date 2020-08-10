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Бывший скаут «Зенита» возглавил академию «Ростова»

Бывший скаут «Зенита» возглавил академию «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на официальном сайте объявил, что новым руководителем академии клуба стал Антон Тупиков.

С 2011 по 2019 год Тупиков работал в структуре петербургского «Зенита». Специалист работает в академии «Ростова» с прошлого года.

«Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Сегодня, 10 августа, «Ростов» сообщил об уходе Романа Адамова с поста руководителя академии клуба. Адамов руководил детско-юношескими командами ростовского клуба с 2017 года. 38-летний Адамов в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Ростов», «Терек», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Виктория Пльзень» и «Сибирь». За сборную России сыграл 3 матча.

Роман Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»
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