«Реал» отдал «японского Месси» в аренду «Вильярреалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Такефуса Кубо перешёл в «Вильярреал», сообщает пресс-служба «сливочных».
«Королевский клуб» 19-летний футболист, известный также как «японский Месси», покинул на правах аренды. За «Вильярреал» он будет выступать на протяжении сезона-2020/2021.
Кубо на молодёжном уровне выступал на родине, а в период с 2011 по 2015 год – за «Барселону». Взрослую карьеру хавбек также начал в Японии, а в 2019 году перебрался в «Реал». В национальную команду вызывается с прошлого года.
В минувшем сезоне Кубо играл в аренде за «Мальорку». В испанской Примере Такефуса принял участие в 35 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Команда по итогам розыгрыша заняла предпоследнее место в турнирной таблице и покинула элитный дивизион.
- 10 августа 2020
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