«Интер» — «Байер»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч «Интер» – «Байер». Встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Байер».



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.В бригаду войдут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Хесус Хиль Мансано.



В 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» обыграл «Хетафе» со счётом 2:0, а леверкузенский «Байер» в двухматчевом противостоянии обыграл «Рейнджерс» (3:1, 1:0). В полуфинале турнира победитель пары «Интер» — «Байер» сыграет с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.