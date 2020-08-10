Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» — «Байер»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

«Интер» — «Байер»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 10 августа, состоится матч «Интер» – «Байер». Встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Байер».

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.В бригаду войдут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери – Хесус Хиль Мансано.

В 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» обыграл «Хетафе» со счётом 2:0, а леверкузенский «Байер» в двухматчевом противостоянии обыграл «Рейнджерс» (3:1, 1:0). В полуфинале турнира победитель пары «Интер» — «Байер» сыграет с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020