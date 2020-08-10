Созин: если докажут сговор судей против «Спартака», нам что их, расстрелять?!

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном сговоре судей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).
«Если Казарцев и Еськов пойдут на детектор лжи и он докажет, что был сговор против «Спартака», нам их что, расстрелять?! Должны быть уголовные дела! Но этого не будет, заговор – выдумка. Неужели судьи — самоубийцы, чтобы давать пенальти, которого не было, на 90-й минуте?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали. «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
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