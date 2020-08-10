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«Рубин» выкупил Александра Зуева у «Ростова»

«Рубин» выкупил Александра Зуева у «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Александром Зуевым.

В минувшем сезоне 24-летний футболист выступал за казанцев на правах аренды из «Ростова». Теперь «Рубин» выкупил его у жёлто-синих. Соглашение с Александром рассчитано на четыре года.

Зуев начинал карьеру в «Спартаке» в 2013 году, откуда уходил в аренду в «Крылья Советов» и «Ростов». В 2018 году перешёл в клуб из Ростова-на-Дону на постоянной основе. Сезон-2019/2020 Александр начинал в «Ростове», а в начале сентября перебрался в «Рубин». Всего в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в 24 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.

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