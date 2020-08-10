«Краснодар» объявил об уходе защитника Алексея Грицаенко

Защитник Алексей Грицаенко покинул «Краснодар», сообщается на официальном сайте краснодарской команды.



«Краснодар» и Грицаенко договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Трудовое соглашение с 25-летним футболистом истекало 30 июня 2021 года.



«ФК «Краснодар» благодарит Алексея Грицаенко за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».



Грицаенко выступал за «Тамбов» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. Футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 и забил один мяч. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщал, что Грицаенко заключит с тамбовским клубом полноценный контракт.