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«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»

«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Встреча прошла накануне, 9 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Пресс-служба красно-белых представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео показана разминка команд и ключевые моменты встречи.

Напомним, матч «Спартак» – «Сочи» стал скандальным из-за судейских решений. В ворота хозяев, которые в начале встречи повели со счётом 2:0, было назначено два пенальти, второй из которых – в концовке матча. Решающий одиннадцатиметровый вызвал серьёзные споры, а владелец хозяев Леонид Федун после встречи заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

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