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«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: составы команд на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: составы команд на матч Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Копенгаген» на матч 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Ван-Биссака, Бэйли, Магуайр, Уильямс, Погба, Фред, Гринвуд, Б. Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен, Бьелланд, Нельссон, Варела, Зека, Стаге, Фальк, Винд, Пеп Бьель, Дарами.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Уильям Коллам.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

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