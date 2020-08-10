Калошин: по мнению судьи, Жиго ударил игрока «Сочи» ногой. Никакой тенденции нет и близко

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин высказался о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2), ставшего скандальным из-за двух спорных пенальти в ворота хозяев.



«Как спалось? Как и после любого матча – неспокойно. Вспоминал моменты, которые происходили. Почему опять «Спартак»? Все моменты разные. Никакой тенденции нет и близко. Где-то игроки «Спартака» нарушают правила, где-то против игроков «Спартака» нарушают правила.



По мнению судьи, Жиго ударил соперника ногой. Когда судья принимает какое-то решение, видеоассистент задаёт вопрос, является решение судьи ошибкой или у него были основания. Он сверяется с мнением судьи, смотрит на ракурсы с разных камер. Видеоарбитры ответили, что судья не совершил явной ошибки. Когда будем разбирать аудиокоммуникацию, разберём все по полочкам.



Контакт был в ногах. Жиго продолжил движение ногой в сторону нападающего. Этот контакт увидел и судья. Для меня в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру, не назначая пенальти. Решение судьи является ошибочным для меня. Но есть нюанс, который был у видеоассистентов. Судья назначил пенальти за то, что Жиго контактировал с ногой соперника. Видеоассистент это увидел. Дальше такие моменты отдаются на откуп судьям. Контакт был, поэтому видеоассистент посчитал, что можно считать это нарушением. Видеоассистент проверяет решение судьи. С точки зрения момента, контакт был. Пенальти или нет, это решение судьи на поле», — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч».

«Спартак» показал, что осталось за кадром скандального матча с «Сочи»